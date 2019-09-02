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تعليم

تعليم دمياط تعلن انتهاء استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
تعليم دمياط يعلن
تعليم دمياط يعلن استعداده للعام الدراسي الجديد
زينب الزغبي
أعلن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية أنهت استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2020-2019 بصيانة جميع المدراس التى كانت بحاجة إلى صيانة وتطوير، وذلك لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وأشار سويلم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه شدد على مدراء المدارس بالانتهاء من جميع الجداول الدراسية داخل المدارس وتوزيع المدرسين على الحصص والالتزام بالكثافة الطلابية داخل الفصول المحددة.

وأضاف أنه تم استلام عدد من المدارس الجديدة التى تدخل الخدمة هذا العام بعدد من قرى محافظة دمياط، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم بزيادة أعداد المدارس بالقرى من أجل الحد من الكثافة الطلابية بكثير من المدارس.

ونوه إلى أنه قام بالتنسيق مع فرع التامين الصحى بدمياط ومديرية الشئون الصحية بشأن تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد لتوعية الطلاب من الامراض الوبائية والفيروسات.

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