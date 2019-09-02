5 آلاف شكوى فساد..النيابة الإدارية: نفحص الشكاوى المجهولة بشرط..فيديو

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إنه تم تقديم 5 آلاف شكوى فساد مالى للنيابة الإدارية وبالفعل تم فحص 3800 شكوى من خلال وحدة الشكاوى فى رئاسة الهيئة، بينما كل وحدة نيابة على مستوى الجمهورية تتلقى الشكاوى من المواطنين حول الفساد الإدارى.



وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنه يتم التواصل مع الجهة أولًا لأنه من الممكن أن تكون الشكوى ناتجة عن سوء فهم فى القانون أو سوء سلوك لأحد الموظفين أو بلاغ كيدي، ويتم حل المشكلة بشكل فورى، وإذا استلزم الامر إحالة الشكوى للتحقيق فيتم إحالتها فورًا.



وتابع المتحدث باسم النيابة الإدارية ، أن وحدة الشكاوى أنشئت لتسهيل على المواطن القدرة فى تقديم الشكاوى والسرعة فى حل مشكلته، موضحًا أنه يتم فحص المخالفات فى أكثر من جهة.



وأردف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه يتم تصنيف الشكاوى المقدمة لفروع النيابة والتدخل السريع فى القضايا التى تحتاج إلى ذلك، مؤكدًا أنه من الممكن أن يقدم المواطن شكوى مجهلة بدون ذكر اسمه أو بياناته ولكن يجب ذكر وقائع معينة للفساد.

