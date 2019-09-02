خصومات 30%.. بشرى سارة لأهالي الطلاب بمعرض أهلا مدارس.. فيديو

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية بالغرفة التجارية، إن معرض "أهلًا مدارس" الذي انطلق صباح اليوم تم افتتاحه في تمام الساعة العاشرة، إلى التاسعة مساءً، على أن يستمر إلى 8 سبتمبر الجاري.



وأضاف أحمد أبو جبل خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الأدوات المعروضة تتمثل في جميع أدوات المستلزمات المكتبية والزي المدرسي وبعض الملابس الجاهزة والشنط المدرسية وأحذية، وسلع غذائية للأطفال في المدارس، مشيرًا إلى أن تلك المعروضات ساهمت فيها أكثر من 200 شركة.



وأفاد أحمد أبو جبل أن التخفيضات في المعرض تصل إلى 30%، والغرفة تكفلت بدفع جميع مصاريف المعرض مقابل أن يلتزم التجار بتلك النسبة من التخفيضات للتخفيف من على كاهل المواطن.



وأوضح أحمد أبو جبل الرقابة على المعرض داخلية، مشيرًا إلى أن طبيعة الشراء تبين هوية الشاري، وإذا كان تاجر أم مواطن، موضحًا أن هناك رقابة قوية على الأسعار.

