ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خصومات 30%.. بشرى سارة لأهالي الطلاب بمعرض أهلا مدارس.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس
ندى فتح الله
قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية بالغرفة التجارية، إن معرض "أهلًا مدارس" الذي انطلق صباح اليوم تم افتتاحه في تمام الساعة العاشرة، إلى التاسعة مساءً، على أن يستمر إلى 8 سبتمبر الجاري.

وأضاف أحمد أبو جبل خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الأدوات المعروضة تتمثل في جميع أدوات المستلزمات المكتبية والزي المدرسي وبعض الملابس الجاهزة والشنط المدرسية وأحذية، وسلع غذائية للأطفال في المدارس، مشيرًا إلى أن تلك المعروضات ساهمت فيها أكثر من 200 شركة.

وأفاد أحمد أبو جبل أن التخفيضات في المعرض تصل إلى 30%، والغرفة تكفلت بدفع جميع مصاريف المعرض مقابل أن يلتزم التجار بتلك النسبة من التخفيضات للتخفيف من على كاهل المواطن.

وأوضح أحمد أبو جبل الرقابة على المعرض داخلية، مشيرًا إلى أن طبيعة الشراء تبين هوية الشاري، وإذا كان تاجر أم مواطن، موضحًا أن هناك رقابة قوية على الأسعار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيضات تصل إلى 50٪ بمعرض العودة للمدارس بدمياط

افتتاح 3 معارض لمستلزمات المدارس في الفيوم.. غدا

قبل انطلاق الدراسة .. بشرى لأولياء الأمور حول أسعار المستلزمات في أهلا مدارس

استعدادات حكومية بالمحافظات لاستقبال أهلا مدارس.. الغرف التجارية والتموين: منتجات في متناول الأسرة المصرية والتخفيضات تصل الى 40%

غرفة الفيوم التجارية تبدأ استعدادات العودة للمدارس اليوم

شرط وحيد لمد معرض أهلا للمدارس ..فيديو

ترشيحاتنا

قمر صناعي يرصد مدى قوة إعصار دوريان.. فيديو

تعرف على عادة سيئة يبغضها الله في نومك

عمر خربين يفاجئ المنتخب السوري ويعتذر عن عدم الانضمام للبعثة

مصر وأفريقيا.. دولة وجهت لها القاهرة إذاعة باللغة السواحلية.. تعرف عليها

امريكا تزيد من حدته.. دبلوماسي: توتر كبير في منطقة الخليج..فيديو

حلال ولا حرام ؟ .. سعد الهلالي يعلق على إعلان ريم مهنا تجميد بويضاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

الجوازة بقت جنازة.. وداع مهيب لعروس الدقهلية بحضور الآلاف.. صور

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد