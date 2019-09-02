أبوقير بطلا لدوري مستقبل وطن بأمانة ثان المنتزه بعد اكتساح المعمورة 7-2





يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب والمواطنين.

فاز فريق أبوقير ببطولة دوري مستقبل وطن بأمانة ثان المنتزه بعدما نجح في تحقيق فوز عريض بنتيجة -7-2 على فريق المعمورة في المباراة النهائية على ملعب الكابيتانو بالمعمورة.حضر المباراة النهائية عدد من أعضاء مجلس النواب، يتقدمهم النائب حسين خاطر، والنائب سامح السايح، والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، والنائب أبوالعباس تركي، وبعض أعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعلى رأسهم المهندس محمد صابر الخيال، أمين التنظيم بالمحافظة، والمهندس إيهاب زكريا، أمين قطاع الأعمال، وإيهاب ابوكليلة، أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي والمشرف على قطاع المنتزه، وحسن حامد، أمين العضوية، ووجيه ظريف، أمين المواطنة، والدكتور محمد مسعد، أمين الشباب، ووليد أبوهيسة، ممثلًا عن أمانة العمل الجماهيري، وجميع أعضاء أمانة ثان المنتزه بقيادة المهندس رمضان حسين، وأمناء الوحدات الحزبية بأبوقير، والمعمورة، والطابية والمندرة قبلي، والعمراوي.وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق العمراوي على فريق سيجل بنتيجة كاسحة بعشرة أهداف مقابل لا شيء.وحصل أحمد فتحي لاعب أبوقير على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، بينما حصل إسلام فتحي، لاعب أبوقير، على جائزة هداف البطولة، والحارس محمد جابر على جائزة أفضل حارس مرمى بالبطولة.وفي تصريحات على هامش المباراة النهائية، قال المهندس رمضان حسين إن البطولة شهدت مشاركة أكثر من مائتي شاب، يمثلون 22 فريقًا على مستوى الوحدات، واستمرت على مدار شهر، مشيدًا بدور اللجنة المنظمة ممثلة في أمانتي الشباب والعمل الجماهيري، وأعضاء هيئة مكتب أمانة ثان المنتزة خلال البطولة، مشيرًا إلى أن نجاح البطولة يرجع إلى تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.وقدم حسين التهنئة لفريق أبوقير الفائز بالبطولة، مشيدا بمستوى لاعبي جميع الفريق وموجهًاَ التحية لجميع الفرق المنافسة في الدوري.ومن جانبه صرح المهندس ايهاب زكريا امين قطاع الاعمال بالمحافظة وراعي الدوري بالدائرة ان خلق الروح الرياضية والاعتماد على الرياضة هدفان للحزب وعنصران مؤثران في صياغة بناء الانسان وتأهيله وتوجيه طاقة الشباب لبناء المستقبل بعيدا عن المؤثرات الهدامة والثقافة السلبية التي يبثها أعداء الوطن في شتي المجالات.كما أكد زكريا أن الحارات ومراكز الشباب في المناطق المحدودة الدخل تزخر بالطاقات التي تحتاج الي من يبحث ويضعها على الطريق الصحيح ومن هنا يأتي دور الحزب نحو اكتشاف المواهب لصالح الوطن.يذكر أن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، أعلن إطلاق بطولة "دورى مستقبل وطن"، السنوي لكرة القدم، وذلك الموسم الثاني على التوالي، في الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك بإشراف أمانتي الشباب والعمل الجماهيري بالحزب، تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم".