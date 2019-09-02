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الجمعيات الاهلية بشمال سيناء.. برامج تدريبية لتشجيع إنتاج المرأة .. وجهود مستمرة للحفاظ على التراث.. واسواق جديدة للمشروعات الصغيرة.. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:00 م
الجمعيات الاهلية
الجمعيات الاهلية بشمال سيناء تشجع انتاج المراة السيناوية
احمد صالح
- الجمعيات الاهلية بسيناء ...تشجيع لانتاج المرأة لتأكيد مشاركتها في جهود التنمية
- توفير فرص عمل ورفع المستوي الاقتصادي للأسرة
- مشروعات تنموية وخدمية وتراثية لاحياء التراث
- ورش عمل لدعم المراة في عملية التسويق وتحسين جودة الإنتاج

تسعي الجمعيات الأهلية في شمال سيناء الي إيجاد دور فعال للمرأة من اجل إثبات ذاتها وتأكيد مشاركتها في جهود التنمية وذلك بتمكينها اقتصاديا ومساعدتها في إقامة مشروعات مدرة للدخل لتوفير فرص عمل ورفع المستوي الاقتصادي للاسرة.

وقالت المهندسة صابحة إبراهيم رئيس جمعية بنت البادية ببئر العبد، ان المرأة السيناوية تشارك في التنمية بالعمل في مختلف المجالات الزراعية والتجارية وتربية الثروة الحيوانية "اغنام وماعز" ،الي جانب المشغولات اليدوية التي تعتمد علي المقومات الطبيعية المتوفرة في شمال سيناء، وهي تحاول من خلالها الحفاظ علي التراث السيناوي بكافة أشكاله، و تحقق دخلا لأسرتها لرفع المستوي الاقتصادي لها  واثبات وجودها كشريك فعال في المجتمع .

وقالت انه تم استيعاب العديد من السيدات للعمل في مشروعات خدمة المجتمع وأخرى تنموية وخدمي لتمكينها من المشاركة في جهود التنمية وبقوة.

وأشارت إلي أنه تم إقامة فصول لمحو الأمية وتمكن 47 سيدة وفتاة من الحصول علي مؤهلات متوسطة عقب حصولهن على شهادة محو الأمية ومواصلة مراحل التعليم المختلفة علاوة علي تنفيذ ورش عمل لتدريب السيدات علي المشغولات اليدوية لإنتاج مفردات التراث السيناوي وفق الأذواق المتعددة وتسويقه عن طريق المعارض الخارجية والمحلية .

،وأكدت أماني غريب المدير التنفيذي لجمعية الفيروز بالعريش، الي انه يتم تنفيذ برامج تدريبية للمرأة والفتاة فى مجالات الفنون اليدوية التطريز والمشغولات البيئية والحرف التراثية وادخال بعض الحرف الجديدة , لمساعدتهن فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل مثل : الكليم البدوي ، تربية أغنام ، زراعة أعشاب طبية ، علاوة علي عملية حصول المرأة السيناويه على القروض وتوفير الدعم اللازم لقيام هذه المشروعات الصغيرة وتسويقها محليا وإقليميا.

كما يتم تنظيم ورشة العمل لتمكين المرأة السيناوية ودعمها في عملية التسويق وتحسين جودة الإنتاج، وإيجاد فرص تسويق لمنتجاتها ، بدعم من رجال الأعمال في سيناء، إضافة إلي عملية التسويق الإلكتروني وتوفير منافذ للبيع بالمدن السياحية وإقامة معارض بالمدن السياحية لعرض المنتجات اليدوية التراثية السيناوية.
الجمعيات الاهلية بشمال سيناء.. برامج تدريبية لتشجيع إنتاج المرأة .. وجهود مستمرة للحفاظ على التراث.. واسواق جديدة للمشروعات الصغيرة.. صور
الجمعيات الاهلية بشمال سيناء.. برامج تدريبية لتشجيع إنتاج المرأة .. وجهود مستمرة للحفاظ على التراث.. واسواق جديدة للمشروعات الصغيرة.. صور
الجمعيات الاهلية بشمال سيناء.. برامج تدريبية لتشجيع إنتاج المرأة .. وجهود مستمرة للحفاظ على التراث.. واسواق جديدة للمشروعات الصغيرة.. صور

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