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أخبار العالم

مقتل وإصابة 11 مدنيا إثر هجوم لطالبان بقذيفة شرق أفغانستان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:28 م
إثر هجوم لطالبان
إثر هجوم لطالبان - صورة تعبيرية
أ ش أ
قتل 5 مدنيون وأصيب 6 آخرون إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مسلحو طالبان استهدفت منزلا سكنيا في إقليم لغمان شرقي العاصمة كابول.

وقال مكتب حاكم لغمان - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين - إن مسلحي طالبان أطلقوا قذيفة الهاون، مما أسفر عن مقتل خمسة من أسرة واحدة بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة وإصابة ستة آخرين.

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