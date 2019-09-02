مقتل وإصابة 11 مدنيا إثر هجوم لطالبان بقذيفة شرق أفغانستان



وقال مكتب حاكم لغمان - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين - إن مسلحي طالبان أطلقوا قذيفة الهاون، مما أسفر عن مقتل خمسة من أسرة واحدة بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة وإصابة ستة آخرين.





قتل 5 مدنيون وأصيب 6 آخرون إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مسلحو طالبان استهدفت منزلا سكنيا في إقليم لغمان شرقي العاصمة كابول.