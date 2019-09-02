شاهد.. طائر يتغير لون ريشه فى الشمس

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطائر الطنان أثناء ملامسة أشعة الشمس للريش و ذهلوا مما حدث لذلك الطائر من تغيير.



يظهر في الفيديو تغيير لون ريش الطائر من اللون الأصفر و الأزرق إلى اللون الفوشيا و الأحمر الداكن مما أثار تعجب و حيرة رواد التواصل الإجتماعي بعد مشاهدة الفيديو.



جدير بالذكر أن طائر الطنان من أصغر الطيور في العالم و الذي يبلغ وزنه جراما واحدا تقريبا، وسمي بالطنان نظرا لصوت الطنين الذي يصدره من خلال إهتزاز الريش أثناء الطيران.



