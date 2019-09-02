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شاهد.. طائر يتغير لون ريشه فى الشمس

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:56 ص
طائ الطنان
طائ الطنان
مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطائر الطنان أثناء ملامسة أشعة الشمس للريش و ذهلوا مما حدث لذلك الطائر من تغيير.

يظهر في الفيديو تغيير لون ريش الطائر من اللون الأصفر و الأزرق إلى اللون الفوشيا و الأحمر الداكن مما أثار تعجب و حيرة رواد التواصل الإجتماعي بعد مشاهدة الفيديو.

جدير بالذكر أن طائر الطنان من أصغر الطيور في العالم و الذي يبلغ وزنه جراما واحدا تقريبا، وسمي بالطنان نظرا لصوت الطنين الذي يصدره من خلال إهتزاز الريش أثناء الطيران.

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