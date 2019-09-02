بنت_علوانى_برا_الاهلى يتصدر تويتر .. مغردون: اعرفى انتى بتلعب مع مين

تصدر هاشتاج #بنت_علواني_برا_الاهلي موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد انتشار تصريحات لرانيا علوانى تبارك فيها لجماهير نادى الزمالك على الوصول لنهائى كأس مصر، وهجومها فى الحديث عن جمهور النادى الأهلى، ومشادة بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأحد المشجعين الأهلاوية، ظهر من خلالها بوادر أزمات كبيرة بين مجلس إدارة الأهلي، وخاصة بعد رد رانيا علوانى على سؤال أحد المشجعين بعنف شديد.



وتضمنت التعليقات هجوما شديدا وسخرية من رانيا علوانى وكانت أبرز تعليقاتهم:



المبادئ اللي اتربينا عليها ف الأهلي هتفضل حتى قيام الساعة يابنت علواني جمهور الاهلي دولة جوا دولة فوقي واعرفي انتي بتلعبي مع مين



مع الف الف سلامه انا اصلا كرهتك بعد مخلعتي الحجاب بعد ٩سنوات من ارتدائه

#بنت_علواني_برا_الاهلي



اللي ميقدرش جمهور الاهلى يبقى بره الاهلي

وحدة مش عاجبها جمهور النادي ال هي عضو مجلس اداره بتاعوا تقعد ازاي #بنت_علواني_برا_الاهلي

