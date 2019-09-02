ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مطاوي وجرح قطعي.. حبس سيدة استخدمت النقاب ساترا لسرقة المواطنين بالشرقية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:31 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
محمد الطحاوي
قررت نيابة مشتول السوق حبس سيده منتقبة و3 آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات علي خلفية تزعمهم تشكيل عصابي تخصص في سرق التوك توك بالإكراه من المواطنين.

كان رجال مديرية أمن الشرقية، تمكنوا من ضبط منتقبة وثلاثة أشخاص عقب قيامهم بالتعدي على طالب بالضرب من أجل سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وإصابته بجروح متفرقة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

كان طالب حرر محضرا اتهم فيه 3 شباب وسيدة منتقبة بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، باستدراجه والتعدي عليه بالمطاوي، وإصابته بجرح قطعي بالرقبة والذراعين وسرقته أثناء استقلاله "توك توك" خاص به.

وترجع الواقعة عندما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من الرائد أحمد بنديري رئيس مباحث مركز مشتول السوق يفيد أثناء سير "محمود أشرف" 17 سنة طالب بالتوك توك داخل مدينة مشتول السوق طلب منه 3 شباب وسيدة منتقبة توصيلهم إلى قرية المناصرة.

وأثناء سيره استوقفوه بمنطقة زراعات وطلبوا منه النزول وترك التوك التوك وعندما اعترضهم قاموا بالتعدي عليه بالمطاوي وتركه في أرض زراعية "ذرة" غارقا في دمه، وتم نقله للمستشفى.

وأفاد التقرير الطبي وجود جرح قطعي بالرقبة بالخلف والأمام طوله ٢٠سم ٤٤غرزة ، وجرح في اليد اليمنى٥ سم ، وجرح بالإبهام الأيسر 8 سم، واتُخذ الإجراء اللازم، وتحرر المحضر رقم ٥٥٦١ لسنة ٢٠١٩ جنح مشتول السوق.

وتشكل فريق بحث وتمكن من تحديد هوية المتهمين حيث تبين قيام سيدة وشقيقها وصديق شقيقها باستدراج المجني عليه من أجل سرقة التوك توك الخاص به وأنها ليست المرة الأولى، حيث قاما بمثل تلك الأفعال في وقت سابق وعقب الواقعة قام بالاختباء في أحد المنازل بمحافظة البحيرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحقيق مع المتهمين بالتعدي على معاق ذهنيا بالشرقية

قرار جديد من نيابة مشتول السوق بخصوص معاق الشرقية.. تعرف عليه

حبس المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق بالشرقية

مجهولون يصيبون طالبا بجروح لرفضه ترك التوك توك الخاص به

سقوط المنتقبة زعيمة عصابة سرقة التوك توك في الشرقية.. تفاصيل

اخبار الحوادث .. ضبط مراقب صيانة مياه الشرب الهارب بالجيزة .. سقوط المنتقبة زعيمة عصابة التوك توك في الشرقية

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أضرار تكرار استخدام زجاجات المياه البلاستيكية

8 أعراض لـ القولون العصبي.. وهذه طرق علاجه

اخبار الخليج العربي .. القنصلية السعودية في هيوستن تجلي مواطنيها من بريفارد

أمن الجيزة يضبط ترسانة أسلحة يستخدمها عاطلان لحراسة أرض بأكتوبر

فقدان الشهية وخمول وكسل.. 11 علامة تدل على إصابتك بـ فقر الدم

أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من تميم بن حمد .. فماذا طلب منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط

الاحتشام والأناقة يسيطران على إطلالات النجمات بحفلات السعودية.. صور