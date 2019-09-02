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مناسبة لكل الأعمار.. مصر تشارك في أول كأس عالم لـ كروس فيت..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال يوسف مالك، لاعب كروس فيت، إن لعبة الكروس فيت تضم نشاطات كثيرة جدة، منها رفع الأثقال وتمارين الجمباز، وتدريبات للبطن والظهر، وتدريبات رجلين، وكارديو، والعجلة.

وأضاف يوسف مالك،خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن أى شخص يستطيع أن يلعب الكروس فيت لأنها مناسبة لكافة الأعمار، مشيرة إلى أنه تم تكوين أول فريق للأبطال فوق الخامسة والثلاثين للمشاركة فى أول كأس عالم للعبة الكروس فيت فى استراليا.

وتابع يوسف مالك ، أنه لأول مرة فى العالم يتم تنظيم بطولة دولية للعبة الكروس فيت، مؤكدًا أن اللعبة مناسبة للأطفال أيضًا لأنها تعمل على شد عضلات الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

وأردف يوسف مالك، أنه يتم التمرين يوميًا لمدة 60 دقيقة، للحفاظ على لياقة اللاعب، وتدريبه على المهارات المختلفة.

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