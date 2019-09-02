بث مباشر.. مباراة بيراميدز وبتروجت في كأس مصر اليوم الاثنين 2 -9 -2019

تعد مباراة بيراميدز وبتروجيت، أحد أهم منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر الإسباني، والتي ستنطلق اليوم، الاثنين 2 -9 -2019، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب "بتروسبورت".



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بث مباشر مباراة بيراميدز وبتروجيت.. يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز منافسه بتروجيت اليوم الاثنين 2 -9 -2019 في تمام الساعة الثامنة على ملعب بتروسبورت مساء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.



بث مباشر مباراة بيراميدز وبتروجيت.. ويسعى فريق بيراميدز بقيادة سيباستيان ديسابر المدير الفني للتتويج الموسم الكبير بلقب بطولة كأس مصر بعدما نجح في إقصاء الأهلي من دور ربع النهائي بنتيجة هدف نظيف.



بث مباشر مباراة بيراميدز وبتروجيت.. على جانب آخر يسعى بتروجيت الهابط إلى دوري القسم الثاني لتحقيق الفوز وترك بصمة قوية في بطولة كأس مصر لمداواة جراح الموسم المنقضي وإعطاء اللاعبين الأمل لتحقيق الصعود مرة أخرى.



موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت



وتنطلق بيراميدز وبتروجيت في تمام الساعة 8 مساء اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019 على ملعب "بتروسبورت"، وستذاع مباراة بيراميدز وبتروجيت عبر قناة أون سبورت.

