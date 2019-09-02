فيديوجراف| القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله .. من المنتصر

شهدت الحدود اللبنانية، أمس الأحد، قصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وذلك عقب قصف الحزب اللبناني لآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، ما تسبب في اشتعال الموقف لفترة وجيزة قبل أن يهدأ.



رد جيش الاحتلال على استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية وأمرت الحكومة الشعب بالبقاء فى أماكن مغلقة وفتح المخابئ.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي ملخص القصف المتبادل بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله .