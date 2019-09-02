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التشكيلي محمد شاكر يكشف سبب تعرض المنارة الأندلسية للإهمال ..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الفنان التشكيلي محمد شاكر ، إن جدارية محكى القلعة بها 550 ألف قطعة فسيفساء، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون الصيانة الدورية قائمة، لأن الأثريات تهمل وتهدر بسبب عدم صيانتها الدورية خاصة وأن الأتربة تملأ الشوارع.

وأضاف الفنان التشكيلي محمد شاكر ، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن المنارة الأندلسية تعرضت للإهمال الشديد خاصة بعد 25 يناير 2011، موضحًا أنها انجزت عام 1999 من الفسيفساء والزجاج المعشق.

وتابع الفنان التشكيلي ، أن المنارة الاندلسية كانت بوابة الإسكندرية فى هذا الوقت، وكانت تشير إلى منصة الإسلام المستنيرة فى الاندلس، مؤكدًا أنه تم وضعها فى ميدان الكيلو 21.

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