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من 10 لـ 15%.. الأرصاد: انخفاض الرطوبة اليوم عن أمس

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:41 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بالبلاد معقولة، موضحًا ان البلاد تشهد انخفاض ملحوظ فى درجات حرارة .

وأضافت، عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى تقديم، الإعلامي، تامر شلتوت، أن البلاد اقتربت من فصل الخريف.

وأشار عبد العال إلى أن، نسبة الرطوبة فى اليوم الاثنين انخفضت بنسبة تتراوح بين 10 لـ 15%، عن أمس الأحد.

وأوضح أن البلاد تشهد نشاط رياح فى منطقة جنوب سيناء، والبحر الأحمر و جسر السويس، وهذا يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وتابع: الطقس لطيف جدًا فى الأسكندرية.

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