الاسعار رايحة على فين .. الدولار الجمركي يثير جدلا بعد قرار وقف التعامل به

أعلنت مصلحة الجمارك، أمس الأحد، إلغاء تعريفة أسعار الدولار الجمركي والعملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، وأنه سيتم تفعيل الأسعار على مستوى الموانئ والمطارات التابعة لمصلحة الجمارك اليو الإثنين 2 سبتمبر.وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.وعلى مستوى سعر صرف العملات العربية جمركيا، فقد وصل سعر صرف الريال السعودي الجمركي 4.432 جنيه، والدينار الكويتي 54.17 جنيه، والدرهم الإماراتي الجمركي 4.52 جنيه.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرار مصلحة الجمارك بإلغاء تعريفة أسعار الدولار الجمركي والعملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جاء فى ضوء الذي شهده سعر الصرف مؤخرا والذى قارب على سعر الدولار الجمركي بفارق 48 قرشا.

وأوضح "عبده"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأسعار لن تشهد ارتفاعا بعد خطوة وقف التعامل بالدولار الجمركى على عكس ما شهده سعر الصرف من ارتفاع وصل لـ 20 جنيها بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، حيث كانت الفجوة بين الدولار فى البنوك والدولار الجمركي كبيرة نتج عنها ارتفاع كبير في الأسعار.

وعن تخوف المواطنين من استغلال التجار لهذا القرار ورفع الأسعار، طالب "رئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادية"، الحكومة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستوردين بعدم اللجوء لرفع الأسعار وتحديد هامش ربح قليل مع تحمل فارق التكلفة.

واقترح "عبده"، خفض أسعار السلع الأساسية والضرورية بنسبة تتراوح ما بين 0.5 و 1 % مثل ألبان الأطفال والأدوية الحيوية لتخفيف أثار ارتفاع الأسعار حال ما أقدم التجار والمستوردين على خفض أسعار السلع.





والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.





وكان يتم تحديد الدولار الجمركي شهريا، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016.



