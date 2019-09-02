تعشق الموضة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة ماجد المصرى بعيد ميلادها

شاركت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصرى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.



تحرص دوما رانيا أبو النصر على مشاركة متابعيها بأحدث الإطلالات والأزياء التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أو غيرها.



تتمتع زوجة ماجد المصرى بذوق راق ومختلف فى اختيار قطع الملابس التى تظهر بها، فتعتمد على القطع التى تبرز جمالها ورشاقتها وقوامها المثالى، وتميل رانيا إلى اختيار الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة بالإضافة إلى أنها تحرص على التنوع مما جعلها مختلفة وأنيقة.



كما تتميز زوجة ماجد المصرى بتنسيقها واعتمادها على الحقائب ونظارات الشمس الغير تقليدية، فهى تعشق كل ما يخص الموضة.

