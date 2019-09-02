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حادث عنصري .. شرطة لندن تواصل البحث عن سيدة اعتدت على مسلمتين محجبتين

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:47 م
صدى البلد
مريم صليب
تواصل الشرطة البريطانية جهودها فى البحث عن سيدة اعتدت على سيدتين مسلمتين إحداهما في الستينيات من عمرها والأخرى ثلاثينية تعرضتا للاعتداء حيث أصيبت احداهما بكسور في أضلاعها وتمزق في عينها اليمنى، في حين أصيبت الأخرى بجروح سطحية بوجهها ورأسها.

نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن الشهر الماضي قامت سيدة فى محطة نورث إيلينج بلندن ، بالإعتداء لفظيا على سيدتين محجبتين ، ثم تطور الإعتداء إلى الضرب و تم نقلهما إلى المستشفى و هما في حالة حرجة. 

ووفقا لتحقيقات الشرطة أن السيدتين تعرضتا للضرب و السباب بسبب أنهما محجبتان ، واعتبرته الشرطة حادثا عنصريا مشينا وأكدت أن عمليات البحث جارية عن المتسبب في تلك الجريمة وسينال عقابه في أسرع وقت.

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