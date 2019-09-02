ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل وصولها نهاية الأسبوع.. انفصال ناجح لمكوك هندي عن المركبة المدارية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:06 م
الهند تقتحم الفضاء
الهند تقتحم الفضاء أكثر خلال السنوات القادمة
محمد علي
كشفت وكالة الفضاء الهندية عن حدثٍ جديد فيما يخص مركبتها غير المأهولة والمزمع وصولها إلى القمر خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار خطة هندية لإقتحام الفضاء وإرسال روادها إليه بحلول عام 2022، بحسب ما ذكرت صحف هندية.

وبحسب ما نقلت الصحف الهندية عن وكالة الفضاء، فإن المكوك الهندي غير المأهول انفصل عن المركبة المدارية، وذلك قبل هبوطها المخطط له في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن جميع أنظمة المركبة المدارية ومركبة الهبوط جيدة.

وستحاول المركبة الهندية القيام بأول هبوط على سطح القمر السبت لدراسة رواسب المياه المكتشفة في وقت سابق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا لا تتوقف رحلات المركبات الفضائية لـ استكشاف القمر؟

لاكتشاف جانبه الغامض..الهند تطلق مركبة فضائية إلى القمر.. فيديو

ليست أمريكا فقط.. الهند تطلق بنجاح أول مركبة للهبوط على القمر

ترشيحاتنا

بالبيجامة وكعب عالي.. شاهد ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها

أسباب فيروس سي وعلاجه.. منظمة الصحة العالمية ترصدها.. و 6 أدوية تقضي عليه نهائيا

اليوم.. أول تطبيق لـ سعر صرف الدولار الجمركي بمصر بعد تحريره

الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة

حمدي النقاز يكشف حقيقة رحيله عن نادي الزمالك ..فيديو

الارصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد انتهاء فصل الصيف..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط

الاحتشام والأناقة يسيطران على إطلالات النجمات بحفلات السعودية.. صور

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى