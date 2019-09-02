قبل وصولها نهاية الأسبوع.. انفصال ناجح لمكوك هندي عن المركبة المدارية

كشفت وكالة الفضاء الهندية عن حدثٍ جديد فيما يخص مركبتها غير المأهولة والمزمع وصولها إلى القمر خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار خطة هندية لإقتحام الفضاء وإرسال روادها إليه بحلول عام 2022، بحسب ما ذكرت صحف هندية.



وبحسب ما نقلت الصحف الهندية عن وكالة الفضاء، فإن المكوك الهندي غير المأهول انفصل عن المركبة المدارية، وذلك قبل هبوطها المخطط له في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر نهاية هذا الأسبوع.



وأكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن جميع أنظمة المركبة المدارية ومركبة الهبوط جيدة.



وستحاول المركبة الهندية القيام بأول هبوط على سطح القمر السبت لدراسة رواسب المياه المكتشفة في وقت سابق.

