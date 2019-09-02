علماء يكشفون سر تركيبة عطر كليوباترا .. ويؤكدون: يتفوق على الحديثة

امتلكت الملكة المصرية كليوباترا أفضل وصفة عطر عرفها التاريخ ، حيث اعترف العلماء أنها كانت تتطيب بأجود أنواع العطور ، فقد كانت تمتلك خلطة سرية حاول العلماء في الآونة الأخيرة فك شفرتها.



وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل "فان عطر الملكة كليوباترا مزيج سميك ولزج مكون من الهيل وزيت الزيتون والقرفة، وعثر العلماء على قارورة الطيب الخاصة بالملكة كليوباترا بها بقايا محتويات العطر المنسوب إليها، في جرة يونانية أو رومانية قديمة ناعمة بمقبضين وعنق ضيق يطلق عليها "امفورا"،



وبعد فك شفرة تلك الخلطة يحاول البعض محاكاة ذلك العطر بعد أن أثبت العلماء أن الملكة كانت تتطيب بأفخر أنواع العطر والذي يستمر مفعوله على الجسم لأيام و يظل بنفس الثبات نظرا لأنه مصنوع من مكونات سميكة لا تتطاير بسهولة.

