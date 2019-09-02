ضبط صاحب مخبز استولى على 105 أطنان دقيق لبيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

ألقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية القبض على صاحب مخبز بلدي بمنطقة باب شرقي، لقيامه ببيع 105 أطنان دقيق بلدي في السوق السوداء والاستيلاء على ثمنها.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام صاحب مخبز بلدي بمنطقة باب شرقي بالتلاعب في كميات الدقيق البلدي المنصرفة للمخبز وبيعها في السوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات، مداهمة المخبز المشار إليه، ألقي القبض على المتهم وتبين قيامه بالتصرف في كمية تقدر قدرها 105 أطنان و100 كيلو جرام دقيق بلدي ببيعها بالسوق السوداء منذ بداية منظومة الخبز وحتى الآن.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجارى العرض علي النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.