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ثقافة

خوفًا من العادي .. ندوة في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية غدا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:41 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية غدا الثلاثاء، بمركز المؤتمرات بمكتبة الاسكندرية ندوة لمناقشة رواية (خوفًا من العادي) للأديب المصري فريد عبد العظيم. يناقشها د.عبير يحيي (سوريا) ومحمد العبادي (مصر). ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن فريد عبد العظيم، روائي وقاص مصري، من مواليد القاهرة 1983، نشرت له العديد من القصص القصيرة في الصحف والمواقع الاليكترونية .

صدرت له رواية بعنوان " خوفا من العادي" عن دار روافد للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.

شارك في ورشة الرواية الأولى التي نظمتها الدار المصرية اللبنانية عام 2017 ووصلت مسودة عمله إلى القائمة القصيرة.

وتأهل للمشاركة في مشروع دعم المواهب في مجال الكتابة بإقليم شمال أفريقيا/ الشرق الأدنى ٢٠١٨) مشروع قصص القاهرة القصيرة) الذي نظمه معهد جوته بالتعاون مع مؤسسة بنك التعمير الألماني KFW.

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