افتتاح الممشى السياحى بأسيوط للجمهور بالمجان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الممشى السياحى " ممشى أهل أسيوط " على ترعة الإبراهيمية بمدينة أسيوط بعد الانتهاء من أعمال التطوير وافتتاحه للجمهور بالمجان.





وذلك تحت إشراف الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى وبمشاركة طلاب المدرسة الفندقية بأسيوط وضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق والمتنزهات وبحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة وعثمان الحسينى مدير عام الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى وأيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط .





وتفقد المحافظ أقسام الممشى والتجهيزات وأعمال الإنارة التى تمت به فضلا عن دورات المياه وأماكن تجهيز المأكولات والمشروبات وأماكن العائلات والشباب وتزويده بشاشات عرض للموسيقى العربية والأنشطة الفنية المختلفة للهواة الشباب.





كما التقى المحافظ بالمواطنين واطمأن على جودة الخدمات المقدمة لهم والذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بافتتاح الممشى وتجهيزه لاستقبال المواطنين بالمجان وتوفير أماكن الترفيه للأطفال .



