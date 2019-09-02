حادث مروع.. شاهد لحظة اصطدام طائرة إسعاف في منتجع فندقي بالفلبين

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادمًا يرصد لحظة اصطدام طائرة إسعاف في فندق في الفلبين، الأمر الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص كانوا متواجدين على متن هذه الطائرة، من بينهم مريض وزوجته، وكذلك تسبب الحادث في إصابة شخصين آخرين.



وأفادت تقارير إخبارية بأن مروحية الإسعاف، وهي من طراز "بيتش كرافت كينج إير 350"، كانت تحمل على متنها مجموعة أطباء بالإضافة إلى المريض وزوجته، وكانت تحلق متجهة من مدينة "ديبولوج" الواقعة جنوب الفلبين إلى مستشفى توجد في العاصمة "مانيلا" يوم الأحد.



لكن لسوء الحظ شوهدت أدخنة تتصاعد من ذيل الطائرة فيما كانت تتجه ناحية جبل في مدينة "كابوياو"، وبعد ذلك اصطدمت الطائرة في منتجع فندقي واشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى إصابة شخصين كانا متواجدين في المنتجع جراء الحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، في حين لقي جميع الأشخاص المتواجدين على متن طائرة الإخلاء الطبي مصرعهم.



وأفاد شهود عيان بأن الطائرة حلقت فوق المنطقة لمدة 30 دقيقة قبل أن تسقط.



