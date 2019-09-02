هيثم شاكر يغني كنت مداويني في صدى البلد

حرص الفنان هيثم شاكر على تقديم أغنية كنت مداويني خلال استضافته بندوة صدى البلد لتكريمه عن ألبومه الجديد "معرفة قديمة" والذي طرح مؤخرًا وحقق من خلاله نجاح كبير.



يذكر أن هيثم شاكر أطلق ألبوم "معرفة قديمة" بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر.





ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك.



ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة، والالبوم من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

