لعدم الجاهزية .. مدير تعليم مطروح يحيل العاملين بمدرستين للتحقيق

أحال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الإثنين جميع العاملين بمدرستي أطنوح الابتدائية وحتوش الابتدائية التابعين لإدارة مرسى مطروح التعليمية، للشئون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والاهمال الشديد والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التفقدية التي قام بها عبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية وبرفقته سحر عيد مدير التعليم الإبتدائي صباح اليوم لمتابعة انتظام العمل بعدد من مدارس غرب مرسي مطروح للاطمئنان لجاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد .



وأكد النيلي أن الجولات الميدانية لمديري الإدارات التعليمية مستمرة لمتابعة جاهزية المدارس لانطلاق الدراسة بكافة أرجاء مطروح لتحقيق انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد .