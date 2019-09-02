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رفع 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بسمالوط

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:12 م
رفع 200 طن من القمامة
رفع 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بسمالوط
أيمن رياض
قال مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة سمالوط: إن الوحدة المحلية تمكنت خلال حملة مكبرة من رفع وإزالة 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بالمقلب الوسيط ونقله إلي الظهير الصحراوي الغربي.

وذلك في إطار مواصلة الوحدة المحلية لمركز سمالوط ، جهودها في متابعة حالة النظافة العامة ضمن خطة المركز لرفع تراكمات القمامة والأتربة الموجودة وتسوية الطرق بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها ورصف وتجميل وتزيين الشوارع والمداخل الرئيسية للمركز ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان . 

وأكد رئيس المركز على المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة القرى بالمركز من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين ، مشددًا على الجهات المعنية بضرورة مواصلة إزالة الإشغالات وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين وبحث المشاكل التي تواجههم.

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