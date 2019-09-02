رفع 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بسمالوط

قال مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة سمالوط: إن الوحدة المحلية تمكنت خلال حملة مكبرة من رفع وإزالة 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بالمقلب الوسيط ونقله إلي الظهير الصحراوي الغربي.





وذلك في إطار مواصلة الوحدة المحلية لمركز سمالوط ، جهودها في متابعة حالة النظافة العامة ضمن خطة المركز لرفع تراكمات القمامة والأتربة الموجودة وتسوية الطرق بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها ورصف وتجميل وتزيين الشوارع والمداخل الرئيسية للمركز ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان .



