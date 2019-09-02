ابنها السبب في وفاتها.. تجديد حبس التاجر قاتل زوجته لشكه في سلوكها

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس تاجر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة قتل زوجته في المطرية.



البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا بوصول جثة ربة منزل "33 عامًا" متوفاة إلى مستشفى الزيتون التخصصي.



وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بانتقال أجهزة الأمن وعثر على جثة ربة منزل 33 سنة، وتبين أن جسدها به آثار اعتداء وضرب.



وبسؤال زوجها تاجر خردة عمره 33 عاما، اتهم أحد الأشخاص بمنطقة سكنة في المطرية بالتعدى على زوجته بالضرب المبرح بسبب خلافات بينهما.، وتوصلت تحريات رجال المباحث و التى دلت على عدم صحة أقوال الزوج وأنه وراء ارتكاب الحادث لشكه في سلوك زوجته.



وتبين أن الزوج تخلص من المجنى عليها بعد التعدى عليها بالضرب باستخدام قطعة خشبية بعدما أخبره نجله الصغير بأنه سمع والدته تتحدث مع شخص آخر فى التليفون وعندما واجهها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى عليها فيها بالضرب حتى توفيت.



وألقى القبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.