نهى سالم: ورق البردي هدية مصر للعالم أجمع..فيديو

قالت الدكتور نهى سالم، مدير مركز البرديات التابع لجامعة عين شمس، إن ورق البردي هو هدية مصر للعالم أجمع كمادة للكتابة.



وأضافت نهى سالم خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن أوراق البردي لم يكتب عليها باللغة الهيروغليفية فقط، بل اليوناني واللاتيني والقبطي والعربي أيضًا، حيث أن البردي استمر حتى بداية العصر الإسلامي إلى أن تم استبداله مع مرور الأزمنة والعصور.



وأفادت نهى سالم بأن التاريخ الذي كتب على الأوراق المصنوعة من نبات البردي يحوي فترات زمنية هامة جدًا من تاريخ العالم.



وأوضحت نهى سالم أن ورق البردي كان بديل سهل جدًا لدى القدماء بدلأً من الكتابة على المواد الصلبة كما كان قديما، موضحة أن البردي قديمًا كانت صناعته مكلفة.

