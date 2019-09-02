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وصول 900 حاج من الأراضي المقدسة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:10 م
الحجاج علي مصر للطيران
الحجاج علي مصر للطيران
نورهان خفاجي
تواصل مصر للطيران تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، قبل الانتهاء الرسمي من جسرها الجوي من الأراضي السعودية، المقرر انتهاؤه بعد يومين، حيث تنقل اليوم 900 حاج على متن 7 رحلات جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة، إلى مطاري القاهرة وبرج العرب.

وتسير مصر للطيران، ٤ رحلات من جدة لنقل 500 حاج، و٣ رحلات من المدينة المنورة لنقل 400 حاج، من حجاج قرعة تنازلات، وبعثة عمل مصر للطيران وبعثات هيئات أخرى لخدمة الحجاج بخلاف رحلات العمل.

وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيبا من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

كانت مصر للطيران بدأت الأربعاء 14 أغسطس الماضي 2019، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، ومنتظر أن تختتم جسر العودة، 5 سبتمبر الجاري ، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.

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