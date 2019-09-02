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فن

مافيا تتخطى 150 مليون مشاهدة على يوتيوب.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:06 م
محمد رمضان
محمد رمضان
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة جديدة.

وقال محمد رمضان: "الحمد لله #مافيا تخطت ال150 مليون مشاهدة على قناتى الرسمية على يوتيوب".

وتفاعل العديد من متابعى محمد رمضان عبر تويتر معلقين:

دا معناه انها طلعت برا مصر اوووى
تقريبا ابنى ليه 50 مليون مشاهدة فيهم
ربنا يزيدك
اسطورة

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