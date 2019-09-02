مافيا تتخطى 150 مليون مشاهدة على يوتيوب.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة جديدة.



وقال محمد رمضان: "الحمد لله #مافيا تخطت ال150 مليون مشاهدة على قناتى الرسمية على يوتيوب".



وتفاعل العديد من متابعى محمد رمضان عبر تويتر معلقين:



دا معناه انها طلعت برا مصر اوووى

تقريبا ابنى ليه 50 مليون مشاهدة فيهم

ربنا يزيدك

اسطورة

الحمد لله #مافيا تخطت ال150 مليون مشاهدة على قناتي الرسمية على Youtube https://t.co/u5nEujSkni pic.twitter.com/lMgHF5hszH — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) September 2, 2019