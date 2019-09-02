حبس متهم جديد 15 يوما بتهمة الاشتراك في إحياء وايت نايتس

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس محمد معوض عضو ألتراس زملكاوي، 15 يوما علي خلفية التحقيقات في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة "وايت نايتس".



ووجهت النيابة للمتهم في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

