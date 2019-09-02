مقتل ستة بسبب السيول في كينيا

قالت هيئة الحياة البرية الكينية التابعة للدولة يوم الاثنين إن سيولا في متنزه هيلز جيت الوطني أودت بحياة ستة أشخاص بينما فُقد شخص بعدما جرفت المياه مجموعتهم أثناء تجولها في المتنزه.



وأضافت الهيئة في حسابها على تويتر أن الحادث وقع يوم الأحد في ريفت فالي على بعد 69 كيلومترا شمال غربي العاصمة نيروبي.



وكتبت على تويتر يوم الاثنين "انتُشلت ست جثث لضحايا السيول وهناك سائح واحد مفقود. تستمر عملية البحث والإنقاذ بينما نحاول الاتصال بأقاربهم لإبلاغهم بالحادث المحزن".



وكانت الهيئة قد قالت في وقت سابق إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم.



وقال ماثيويا مبوجو مفوض مقاطعة نايفاشا الفرعية إن السبعة الذين جرفتهم المياه كينيون وإن ستة جاؤوا من مدينة كيسومو بغرب البلاد.



وأضاف "جرفت (السيول) اثنين من القصر وامرأتين ورجلين ومرشدا محليا".



وذكر أن واديا بالمتنزه أُغلق أمام الزوار يوم الأحد بعد الحادث.



ويشتهر المتنزه بوديانه ومنحدراته والأبخرة المتصاعدة من باطن الأرض بسبب نشاط حراري جوفي، وتستخدم الأبخرة في مناطق متاخمة له في توليد الكهرباء.



ووديان المتنزه معرضة للسيول التي أودت بحياة زوار في السابق. ولاقى سبعة أشخاص من مجموعة تابعة لكنيسة حتفهم في 2012 أثناء جولة بسبب سيول.