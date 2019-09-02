ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولد ملكا.. فيلم سعودى يجسد زيارة الملك فيصل لبريطانيا عام 1919

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:02 م
صورة للراحل الملك
صورة للراحل الملك فيصل
نادر سمير:
أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالسعودية، عن موعد عرض الفيلم العالمي "وُلد ملكًا" (Born A King)، بدءًا من الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر الجارى، في صالات السينما في السعودية ودول الخليج العربي.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله إلى بريطانيا عام 1919، وهو إنتاج مشترك بين المملكة وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس جوميز.

ويحظى فيلم "ولد ملكًا" بأهمية استثنائية كونه يُمكن الأجيال الناشئة من التعرف على شخصية الملك فيصل الذي أفنى حياته في خدمة وطنه ونهضة بلاده، حسبما يقول الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك والفيصل للبحوث دراسات الإسلامية.

ويشارك أكثر من 80 شابًا سعوديًا في الفيلم الذي كتبه الروائي السعودي، بدر السماري، ومن إخراج الإسباني أجوستي فيلارونجا، ويلعب فيه دور البطولة كل من الممثلين هيرميوني كورفيلد، إد سكرين، لورانس فوكس، وجيمس فليت، إضافة إلى طفل سعودي يُجسد شخصية الملك فيصل، حينما كان في الثامنة من عمره، والممثل السعودي راكان عبد الواحد.

وقد قررت الجهة المنتجة للفيلم عرضه بشكل خاص مرتين، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين والدبلوماسيين من داخل السعودية وخارجها في شهري مارس وإبريل الماضيين، بينما سينطلق العمل الفني إلى خارج المملكة ليعرض في دور العرض الدولية تباعًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو نادر.. لحظة نزول الملك فيصل من باب الكعبة

زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا .. فى "وُلد ملكا"

يجسد مسيرة وتأثير الملك فيصل.. تعرف على موعد طرح Born a king في دور السينما

ولد ملكاً.. عمل سينمائي عالمي يروي قصة زيارة الملك فيصل لبريطانيا عام 1919

العرض الأول لـ فيلم ولد ملكا في السينما السعودية.. سبتمبر

العملاق استيقظ من غفوته.. مدحت العدل يشيد بـ برومو فيلم Born a king

ترشيحاتنا

محمد صلاح خارجها.. الفيفا يعلن القائمة النهائية لـ أفضل لاعب في العالم

أخبار اليوم .. رينيه فايلر يصل القاهرة .. حبس متهم جديد في حادث تفجير معهد الأورام.. هنا الزاهد تسخر من أحمد فهمي

هل تبطل الصلاة عند مرور شخص من أمام المصلي؟

مرتضى منصور: وليد أزارو خدام لـ خالد بوطيب

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

إصابة بالغة لنجم هوليوود في حادث سيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قميص مكشوف الصدر.. هند صبرى مثيرة على السجادة الحمراء

بئر مياه صدقة جارية على روح عاشق جبال سانت كاترين

عاش جدع ومات شهيد.. أهالي أمين شرطة الزمالك: لن نتنازل عن حقنا.. صور