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حوادث

تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:16 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد عبدالله
جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

المتهمون المحبوسون كل من: مصطفي الحناوي، وأحمد إبراهيم، وعامر إسماعيل، والشحات البيانى، وعادل فوزي، ووليد حربي، وجهت النيابة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

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