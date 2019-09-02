أبو شقة يصدر قرارًا بتعيين لجنة شباب الحزب ببورسعيد

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين هيئة مكتب مؤقتة لمدة عام، للجنة الشباب العامة في محافظة بورسعيد.



وتضمن القرار تعيين أحمد محمد أبو الوفا رئيسًا، وتعيين خمس نواب للرئيس وهم: سارة جمال، ومحمد السيد، وأحمد محمد، وخالد حمام، وشريهان محمد.



وشمل القرار تعيين خالد محمد النقيب سكرتيرًا عامًا، وتعيين 6 سكرتارية مساعدين وهم: أحمد عبد السلام شهبو، ومحمد محمود، وعمر محمد شوقي، والسيد عادل السيد، ومحمد إبراهيم غنيم، وعبد المنعم محمد.



كما تقرر تعيين بسمة السيد لاشين، أمينًا للصندوق، ونهلة عبد النعيم أمين صندوق مساعد.

