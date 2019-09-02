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حوادث

لتميزهم فى العمل.. وزير الداخلية يكافئ 435 من رجال الشرطة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:18 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 435 من رجال الشرطة (217 ضابطا– 214 فردا– 4 مجندين) بمديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، الشرقية ، الإسماعيلية ،الدقهلية ، دمياط ، الفيوم ، المنيا ، سوهاج ، أسيوط ، بنى سويف ، قنا ، الأقصر، وقطاع الأمن العام ، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ) .

وذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال شهرى يوليو وأغسطس 2019.

جاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة ، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .

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