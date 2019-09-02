أزمة حادة بين أنقرة وبيروت.. عون يهاجم العثمانيين وتركيا تتطاول على رئيس لبنان

خرج الرئيس اللبناني ميشال عون يوم السبت بتغريدات نارية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجهها إلى تاريخ الدولة العثمانية التركية، ليثير غضب تركيا، ووصل حد التطاول الدبلوماسي.



حيث قال عون في سلسلة تغريداته: "في خضم الأحداث والخضات التي عاشها وطننا في العقود الأخيرة، فإن استذكار تاريخنا بكل ومضاته ومعاناته ضروري لأن الشعوب التي تنسى تاريخها تكرّر أخطاءها وتهمّش دورها وتخاطر بمستقبلها".



وأضاف: "كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية. إن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصًا خلال الحرب العالمية الاولى، أودى بمئات آلاف الضحايا ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة".



وتابع: "مع انتهاء الحرب العالمية الاولى، وهزيمة العثمانيين ودخول لبنان تحت النفوذ الفرنسي، بدأت مرحلة جديدة من تاريخنا، وصلنا معها الى لبنان الكبير في العام 1920، ثم الاستقلال".



ردت الخارجية التركية في بيان تطاول على الرئيس اللبناني بشكل صارخ.



وقالت الخارجية التركية: "ندين بأشد العبارات ونرفض كليا التصريحات المبنية على الأحكام المسبقة، والتي لا أساس لها عن الحقبة العثمانية، واتهامه للإمبراطورية العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان".



وأضافت أن ما قاله عون في تغريداته لا يتماشى مع العلاقات الودية بين أنقرة وبيروت، خاصة وأنها جاءت بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى لبنان.



وادعى البيان أنه لم يوجد إرهاب دولة في تاريخ العثمانيين، بل كانت فترة استقرار طويلة في الشرق الأوسط، وأن تلك الحقبة كانت فترة يسودها التسامح، وعاشت خلالها المجتمعات من مختلف الأعراق والأديان في سلام.



ووصفت الخارجية التركية ما قاله عون بأنه هذيان وتحريف للتاريخ وافتقار إلى الوعي.



وتسبب البيان التركي في حالة من الغضب اللبناني، وقال أمل أبو زيد مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية السابق عبر تويتر: "إن تطاول الخارجية التركية على رأس الدولة في لبنان،هو مدان ومرفوض، وما هو إلا تعبير عن ذهنية التسلط والهيمنة، التي ورثتها الدولة التركية، عن السلطنة العثمانية البائدة". مطالبا باستدعاء سفير أنقرة لدى بيروت كأقل رد ممكن.

