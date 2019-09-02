رقم قياسي لـ عماد السيد بمباراة الزمالك والاتحاد فى كأس مصر أمس

استطاع عماد السيد حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري تسجيل رقم قياسي غير مسبوق له بكأس مصر من قبل وذلك أثناء مباراة الإتحاد السكندري والزمالك التي اقيمت بينهما امس الاحد، في إطار نصف نهائي كأس مصر.



وقدم صاحب الـ 33 عاما مباراة رائعة حيث استطاع التصدي إلى 14 كرة صٌوبت عليه من أصل 15 كرة بالمباراة أجمع.ويعد هذا الرقم غير مسبوق لهذا الحارس من قبل.



وفاز نادى الزمالك أمس على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 بهدف اللاعب الشاب مصطفى محمد.