ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم قياسي لـ عماد السيد بمباراة الزمالك والاتحاد فى كأس مصر أمس

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:22 م
عماد السيد
عماد السيد
استطاع عماد السيد حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري تسجيل رقم قياسي غير مسبوق له بكأس مصر من قبل وذلك أثناء مباراة الإتحاد السكندري والزمالك التي اقيمت بينهما امس الاحد، في إطار نصف نهائي كأس مصر.

وقدم صاحب الـ 33 عاما مباراة رائعة حيث استطاع التصدي إلى 14 كرة صٌوبت عليه من أصل 15 كرة بالمباراة أجمع.ويعد هذا الرقم غير مسبوق لهذا الحارس من قبل.

وفاز نادى الزمالك أمس على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 بهدف اللاعب الشاب مصطفى محمد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على معلقي مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس مصر

أخبار نادي الزمالك 1-9-2019 .. أسود الزمالك إلى نهائي كأس مصر و جماهير الزمالك تهاجم حارس مرمى الاتحاد

هدف وحيد وخناقات ساخنة .. 7 مشاهد لا تفوتك في مباراة الزمالك والاتحاد .. فيديو

فك النحس .. 5 أهداف حقيقية لم تسكن شباك الاتحاد .. ولاعبو الزمالك لم تستلم

مرتضى منصور عن عماد السيد: خلاص بقيت بوفون الزمالك

ترشيحاتنا

بقميص شفاف.. درة زروق تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير ساحرة على البحر

الفيفا يعلن القائمة النهائية لـ جائزة أفضل هدف في العالم بوشكاش

شاهد.. السويسري رينيه فايلر يصل الأهلي في سيارة سمير عدلي

بالبيجامة وكعب عالي.. شاهد ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها

شاهد .. ملكة جمال روسيا تكشف سبب طلاقها من ملك ماليزيا السابق

الخطيب يجتمع بالسويسري رينيه فايلر قبل بداية المؤتمر الصحفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط

الاحتشام والأناقة يسيطران على إطلالات النجمات بحفلات السعودية.. صور