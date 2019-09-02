مدارس مطروح تتزين لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

أشاد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بمجهودات جميع الإدارات التعليمية علي مستوى المحافظ في الاستعدادات للعام الدراسي الجديد لتحقيق انطلاقة متميزة للعام الدراسي.



كما أشاد بالمشاركة المجتمعية البارزة بكافة الإدارات التعليمية لضمان جاهزية مدارس المحافظة لانطلاق العام الدراسي الجديد.



وأضاف أن كافة العاملين يواصلون العمل ليلا ونهارا وعلي قدم وساق استعدادا لانطلاق سنة دراسية جديدة.



وأشار إلى استمرار أعمال لجنة التربية والتعليم لمتابعة انتظام العمل بالمدارس والاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد لتحقيق انطلاقة متميزة للعام الدراسي.