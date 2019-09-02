حنشتريه تاني.. الاتحاد السكندري يكشف عن موقف مرتضى منصور عقب تألق عماد السيد

وجه إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري رسالة تهنئة لـ فريق الزمالك عقب الفوز مساء أمس أمام الفريق بهدف نظيف والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر.



وأكد إبراهيم شعبان في تصريحات لقناة تايم سبورت أن الجماهير شعرت بالحزن الشديد عقب الهزيمة أمس خاصة في ظل حالة التفاؤل والثقة الموجودة بعد الفوز أمام العربي الكويتي ضمن مباريات البطولة العربية.



وأكمل إبراهيم شعبان أن الفريق قدم أداء رائعا وأثبت للجميع أنه فريق قوي لا يستهان به خاصة في ظل وجود عدد من النجوم الجدد ذي الإمكانات الفنية الجيدة.



وتابع أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في مكالمة هاتفية مع محمد مصيلحي رلئيس الاتحاد أثنى بشدة على أداء عماد السيد حارس الفريق المنضم حديثا وقال: "شكلنا حنرجع نشتريه من الاتحاد بمبلغ كبير".



أما عن مباراة الإياب للفريق أمام العربي الكويتي في البطولة العربية فأكد أن مجلس الإدارة هاتف الجهات المعنية لتنظيم استقبال رائع للفريق الكويتي.



وتابع أن العربي الكويتي سيصل يوم 24 سبتمبر المقبل على أن تقام المباراة يوم 27 سبتمبر.