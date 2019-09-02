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إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية لصاحبات المشروعات الصغيرة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:46 م
إطلاق مشروع البوابة
إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية لصاحبات المشروعات الصغيرة
أمل مجدى
انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى نظمته منظمة المرأة العربية لإطلاق مشروع "البوابة الإلكترونية لصاحبات المشروعات الصغيرة"، والذي تُطلقه المنظمة بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (‪AICTO‬).

يستهدف المشروع صاحبات المشروعات الصغيرة في المنطقة العربية، ويهدف إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهنَّ عن طريق توسيع دائرة التسويق، ومن ثمَّ المساهمة في الاقتصاد الرقمي في مجتمعاتهن، وتوفير البيئة التكنولوجية وأدواتها الملائمة لتلبية احتياجات صاحبات المشروعات الصغيرة.

كما يسهم المشروع في سد الفجوة الرقمية النوعية في المنطقة العربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة (الهدف 5 ب).

افتتح المؤتمر الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والمهندس محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات(‪ ‬(‪AICTO‬.

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