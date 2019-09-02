أمن الجيزة يضبط ترسانة أسلحة يستخدمها عاطلان لحراسة أرض بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في الكشف عن ترسانة أسلحة داخل قطعة أرض بمنطقة أكتوبر يستخدمها عاطلان في حراسة الأرض وتمكنت من ضبط أحد المتهمين.



وردت معلومات إلى المقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث أكتوبر ثالث بقيام كل من عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات , سلاح , مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات - سلاح" وآخر بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.



تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أكدت صحة المعلومات، انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر عقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وتم ضبط المتهم الثاني، وبحوزته بندقية آلية و 4 خزائن و 45 طلقة من ذات العيار , كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط رشاش متعدد و 4 شريط طلقات يحتوى على 210 طلقة لذات العيار وبندقية آلية ، و 4 خزائن و 50 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

