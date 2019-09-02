الفيفا يعلن القائمة النهائية لـ جائزة أفضل هدف في العالم بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، عن القائمة النهائية لـ جائزة أفضل هدف خلال موسم 2019 " بوشكاش " .



وجاء ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، في مقدمة القائمة النهائية بهدفه في مرمي ريال بيتيس خلال مباريات الدوري الإسباني.



بينما جاء خوان كوينتيرو نجم فريق ريفر بليت في بهدفه في مرمى ريسينج كلوب بالاضافة لـ دانييل شوري نجم فريق ديبريسين بهدفه في مرمى فرينشفارو.



ومن المقرر أن يحتضن ملعب "سان سيرو" يوم الاثنين 23 سبتمبر حفل توزيع النسخة الرابعة لجوائز الأفضل بمدينة ميلانو الإيطالي.