مقدم رجل ومؤخر أخرى.. ترامب يتشاور مع الكونجرس حول حيازة السلاح

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنه يجري مشاورات مع الكونجرس الأمريكي حول جهود قوانين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، وذلك بعد حادث إطلاق النار في ولاية تكساس.



وقال ترامب إن حادث إطلاق النار الأخير لم يغير شيئا في الجهود الجارية لإعداد حزمة تشريعات متعلقة بالأسلحة.



وأضاف أنه لا يؤمن بأن فحص خلفيات مشتري الأسلحة سيمنع وقوع تلك الحوادث، مضيفا "لم يكن ليمنع أيا من تلك الحوادث".



وكانت وسائل إعلام محلية أمريكية قد كشفت عن ارتفاع حصيلة إطلاق النار على طريق سريع في غرب تكساس إلى 7 قتلى، وإصابة 21 آخرين.



وكانت الشرطة أعلنت، أن إطلاق النار وقع على الطريق السريع بين مدينتي ميدلاند وأوديسا، وقتل المهاجم لاحقا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أمام صالة سينما في أوديسا.



ووفق شبكة "نيوز وست 9" التابعة لـ"إن بي سي"، فقد كشفت الشرطة أن مطلق النار شاب أبيض في منتصف الثلاثينيات من العمر.



وبالرغم من أن ترامب تحدث بعد إطلاق النار على إل باسو عن الحاجة إلى "فحص دقيق لخلفيات" الأشخاص، الذين يريدون اقتناء السلاح، قال ترامب، إن الأحداث الاخيرة أظهرت أنه "مهما تشددت قوة التحقق من الخلقيات، فإنها لم تكن لتوقف ايا منها"، فيما يشير إلى بادرة من ترامب ربما للتراجع عن موقفه الصارم الذي سبق وصرح به من حيازة الأسلحة.



وحول تصريحات ترامب المتباينة، أبدى عضو الكونجرس السابق عن تكساس بيتو أورورك الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة، رفضه لكلام ترامب وقال "إذا لم نتصرف بحزم، فسوف تستمر إراقة الدماء".



وفي الثالث من أغسطس، قتل 22 شخصا معظمهم من المنحدرين من أميركا اللاتينية، كانوا يتسوقون في متجر مزدحم من متاجر وولمارت في إل باسو.



ويظهر إن الرئيس الأمريكي يخوض معركة مع نفسه حول حيازة السلاح، فبعد وقت قصير من مذبحتي شهر أغسطس دايتون وإل باسو، تحدّث مع الجمعية الوطنية للبنادق، وهي لوبي الأسلحة النافذ، وأكد أنه المدافع الأشرس عن حق الأمريكيين في حيازة سلاح.



إلا أنه وقبل أن يطلق هذا التصريح الذي يهادن فيه تجار السلاح، قال بعد 6 أيام من عمليتي إطلاق النار الداميتين في إل باسو بولاية تكساس وفي دايتون بولاية أوهايو، إنه دعا إلى جعل الأسلحة بعيدة من متناول "الأشخاص المرضى نفسيا والمضطربين".



ويظهر إن ترامب الذي أطلق تصريحات تدين حمل السلاح، ثم تلاها بتصريحات تخفف من الأمر، يتعامل بعقلية رجل الأعمال، فالجمعية الوطنية للبنادق، ساهمت في تمويل حملة ترامب الانتخابية بمبلغ قدره 30 مليون دولار.



لكن ترامب عاد مؤخرًا، ليقول بأنه يجري مشاورات مع الديمقراطيين والجمهوريين حول حيازة الأسلحة، مايعني إن القادم فيما يخص الحيازة، يتجه لمزيد من التضييق، بعد تعدد مذابح القتل العشوائي.



وتتزايد الضغوط على زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإجراء تصويت على اقتراحي قانون تبناهما مجلس النواب ذو الأكثرية الديمقراطية، في فبراير.



وينصّ هذان النصّان على توسيع عمليات مراقبة العمليات السابقة لمشتري الأسلحة بحيث تشمل مجمل المعاملات التي أجروها.