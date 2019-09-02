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فن

كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا في جنوب لبنان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:08 م
كارول سماحة
كارول سماحة
شيرى نبيل
تحيي الفنانة كارول سماحة حفلا غنائيا في جنوب لبنان.

وكتبت كارول سماحة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "نلتقي بحفلة استثنائية في جنوب لبنان في مهرجان بكاسين، أنا والفنان الصديق ميشال فاضل، يوم 14 سبتمبر".

وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أعلنت من خلال تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن موعد عرض فيلمها بالصدفة فى صالات السينما بدءا من 26 سبتمبر.

ويعد فيلم بالصدفة من بطولة بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

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