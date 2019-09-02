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فاديا كيوان: البوابة الإلكترونية تسوق منتجات صاحبات المشروعات الصغيرة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:17 م
صدى البلد
أمل مجدي
قالت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إن البوابة الإلكترونية لصاحبات المشروعات الصغيرة ليست مشروعا جديدا لأننا نعتبر أن تطوير النساء فى الإطار الاقتصادى ينعكس على المجتمع ونريد أن نقرب المرأة العربية من التكنولوجيا لتتطور.

وأضافت كيوان منذ عام 2016 تم إعداد البوابة مع المنظمة العربية لتكنولوجيا، ولكنها لم تكن جاهزة وكان هدفنا مساعدة صاحبات المشروعات الصغيرة لتطوير تقنيات لتسويق منتجاتهن والاطلاع على نوعية السلع الجديدة، وستسمح البوابة للباحثين بالإطلاع على هذا القطاع لمعرفة احتياجاته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته منظمة المرأة العربية لإطلاق مشروع "البوابة الإلكترونية لصاحبات المشروعات الصغيرة".

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