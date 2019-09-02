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الأعلى للإعلام يقر ضوابط ومعايير البرامج .. الأربعاء

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
عبد الوكيل أبو القاسم
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماع هيئة المكتب الأربعاء المقبل لإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بتنظيم عمل البرامج.

وقال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعقد اجتماع هيئة المكتب برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وأعضاء المجلس لإقرار الضوابط والمعايير كاملة الخاصة بالبرامج بشكل نهائي.

وأوضح العمري، فى تصريحات له، سيتم اعلان تطبيق الضوابط والمعايير بشكل رسمي الأربعاء المقبل
وكان قد أعلن المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، موضحًا أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع

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