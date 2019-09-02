ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناجي فرج: أسعار الذهب سوف تستمر في الارتفاع.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:39 م
ذهب
ذهب
ندى فتح الله
قال الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سوف تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يوجد توقع محدد حول توقيت ثبات السعر الخاص به.

وتابع ناجي فرج خلال برنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر 2" اليوم الاثنين، أن الذهب حاليًا يسجل أعلى سعر في تاريخ الذهب في مصر.

وأضاف ناجي فرج أن أسعار الذهب الحالية لا تمثل فرصة مثالية للبيع، كما يعتقد البعض، موضحًا أن سعر الذهب يحدد من خلال عدد من العوامل، على رأسها؛ سعره في البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن أوقية الذهب إذا تخطى سعرها 1600 دولار، نتوقع ارتفاعات أخرى في الأسعار، موضحًا أنه حاليًا يبلغ 1523.5 دولار.

وأوضح ناجي فرج أن سعر الذهب يحدد أيضًا بناء على قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، فضلًا عن القوة الشرائية بالنسبة له.

وأكد ناجي فرج أن الذهب يعد من أهم وأقوى الأوعية الاستثمارية، حتى إذا تم الشراء على الأسعار الموجودة حاليًا، حيث أنه الأنجح دون الاستغناء عن الأوعية الاستثمارية الأخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار الذهب والفضة بالأسواق ..فيديو

7 جنيهات انخفاضا.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 6-7-2019

بعد أن ارتفع سعره 140%.. شعبة الذهب تحدد الوقت الأفضل للشراء.. فيديو

الذهب فوق صفيح ساخن.. ارتفاع الأسعار لأعلى قيمة منذ 6 سنوات.. وتوقعات باستمرار الصعود.. والركود يضرب سوق عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الخطيب يجتمع بالسويسري رينيه فايلر قبل بداية المؤتمر الصحفي

الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة

الارصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد انتهاء فصل الصيف..فيديو

السويسري رينيه فايلر يظهر للمرة الأولى في النادي الأهلي

حسن الرداد يكشف سبب اتباعه نظاما رياضيا قاسيا .. فيديو

طه اسماعيل يكشف سر اختيار فايلر لقيادة فريق الاهلي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق الموضة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة ماجد المصرى بعيد ميلادها

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط