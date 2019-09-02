ناجي فرج: أسعار الذهب سوف تستمر في الارتفاع.. فيديو

قال الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سوف تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يوجد توقع محدد حول توقيت ثبات السعر الخاص به.



وتابع ناجي فرج خلال برنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر 2" اليوم الاثنين، أن الذهب حاليًا يسجل أعلى سعر في تاريخ الذهب في مصر.



وأضاف ناجي فرج أن أسعار الذهب الحالية لا تمثل فرصة مثالية للبيع، كما يعتقد البعض، موضحًا أن سعر الذهب يحدد من خلال عدد من العوامل، على رأسها؛ سعره في البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن أوقية الذهب إذا تخطى سعرها 1600 دولار، نتوقع ارتفاعات أخرى في الأسعار، موضحًا أنه حاليًا يبلغ 1523.5 دولار.



وأوضح ناجي فرج أن سعر الذهب يحدد أيضًا بناء على قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، فضلًا عن القوة الشرائية بالنسبة له.



وأكد ناجي فرج أن الذهب يعد من أهم وأقوى الأوعية الاستثمارية، حتى إذا تم الشراء على الأسعار الموجودة حاليًا، حيث أنه الأنجح دون الاستغناء عن الأوعية الاستثمارية الأخرى.

