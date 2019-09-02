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ديني

الإفتاء توضح حكم هبة ثواب قراءة القرآن الكريم للأحياء

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:33 م
حكم هبة ثواب قراءة
حكم هبة ثواب قراءة القرآن الكريم للأحياء
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أن أهب ثواب قراءة القرآن الكريم للأحياء؟

وأجابت الإفتاء، أنه يجوز للإنسان على سبيل الدعاء أن يقول مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب عملي هذا أو قراءتي هذه إلى فلان أو فلانة، حيًّا كان أو ميتًا". وهبة الثواب على جهة الدعاء مما اتفق عليه العلماء.

وأوضحت، أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وهذا باتفاق الفقهاء، وقراءة القرآن صدقة من الصدقات التى يقدمها الحى للميت حيث قال سيددنا محمد (صلى الله عليه وسلم) " إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علمًا ينتفع به أو ولدًا صالح يدعو له".

وتابعت: هناك إختلاف بين الفقهاء فالشافعية يرون أن قراءة القرآن لا يصل ثوابه للميت أما المالكية يرون أن قراءة القران يصل ثوابها للميت وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.

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