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لقطات مأساوية.. أم تعيد تمثيل جريمة قتلها لطفلها الرضيع أمام الشرطة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
في مشهد مأساوي، قامت سيدة روسية بإعادة تمثيل الجريمة المروعة التي ارتكبتها في حق طفلها الذي يبلغ من العمر عاما واحدا أمام الشرطة، حيث روت هذه السيدة، التي تدعى "يوليا خابيتوفا" وتبلغ من العمر 28 عامًا، للشرطة كيف أقدمت على قتل طفلها، مدعية أنه لم يكن لديها "أي طعام في ثلاجتها" وأن طفلها كان "جائعًا دائمًا"، على حسب وصفها.

وظهرت هذه السيدة في لقطات مصورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وهي تعانق "دمية" فيما كانت ترتجف وتنهمر دموعها، واعترفت خلال إعادة تمثيل الجريمة بأنها قد أقدمت على خنق طفلها باستخدام حبل، وحفرت قبرًا باستخدام مجرفة وقامت بلف الرضيع في بطانية ودفنه.

وكذلك ذكرت أنها أخبرت طفلها أن "الأمور ستكون بخير، ولن تشعر بالجوع مرة أخرى، ولن تبكي مجددًا"، بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى أن والد الطفل انفصل عن والدته.

يشار إلى أن الشرطة تمكنت من تحديد مكان دفن الطفل في قرية "Ismailovo"، وكانت الأم قد زعمت في البداية أن طفلها "اختفى" قبل أن تعترف بجريمة القتل، وقالت إنه لم يكن لديها ما يكفي من المال كي تشتري له طعامًا.

وأوضحت الصحيفة أنه تم احتجاز "خابيتوفا" لمدة شهرين، ومن المرجح أن تواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح ما بين 8 أعوام و20 عامًا، في حال تم إدانتها بتهمة القتل العمد.

يذكر أن "خابيتوفا" لديها أيضًا طفلة عمرها 5 أعوام، وكانت نائمة وقت وقوع الجريمة.

لقطات مأساوية.. أم تعيد تمثيل جريمة قتلها لطفلها الرضيع أمام الشرطة

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